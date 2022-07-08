***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.389,95 % 0,00255812Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri299,06 % 0,00017427Bağımsız Denetim Ücreti6.093,93 % 0,00355107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.130,05 % 0,05310349Fon Yönetim Ücreti841.671,06 % 0,49046026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.147,35 % 0,00066859Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.013,54 % 0,01224505TOPLAM GİDERLER965.744,94 % 0,56276084DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ171.608.411,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044824BIST