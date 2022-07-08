***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.189,92 % 0,00163519Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri171,01 % 0,00005388Bağımsız Denetim Ücreti6.149,35 % 0,00193748Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri141.142,88 % 0,04446996Fon Yönetim Ücreti5.058.604,65 % 1,59381718Hisse Senedi Komisyonu334.821,45 % 0,10549237Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu135.584,51 % 0,04271868Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu84.461,41 % 0,0266113Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.166,42 % 0,0003675Türev Araçlar Komisyonu530.766,47 % 0,16722887Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.117,87 % 0,01453038TOPLAM GİDERLER6.344.175,94 % 1,99886279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ317.389.265,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044825BIST