***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2022/2. dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.389,62 % 0,00210516Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,47 % 0,00008079Bağımsız Denetim Ücreti6.103,31 % 0,002927Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri103.345,13 % 0,04956181Fon Yönetim Ücreti1.022.696,26 % 0,49046027Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.152,58 % 0,00055275Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler25.169,34 % 0,0120706TOPLAM GİDERLER1.163.024,71 % 0,55775839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ208.517.654,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044826BIST