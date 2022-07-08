***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2022 18:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2022/2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.389,62 % 0,00210516
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
168,47 % 0,00008079
Bağımsız Denetim Ücreti
6.103,31 % 0,002927
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
103.345,13 % 0,04956181
Fon Yönetim Ücreti
1.022.696,26 % 0,49046027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.152,58 % 0,00055275
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.169,34 % 0,0120706
TOPLAM GİDERLER
1.163.024,71 % 0,55775839
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
208.517.654,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044826
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0863
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3934
En Düşük
17,2331
12:3517,5077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0914
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6312
En Düşük
17,4620
12:35969,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 969,86
|
|Önceki Kapanış
|: 967,98
|
974,09
En Düşük
964,67
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AGHOL
|53,90
|82.066.169
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AGHOL
|53,90
|82.066.169
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3592
|17,3609
|% 0,50
|
|Euro
|17,4856
|17,5077
|% -0,52
|
|Sterlin
|20,5967
|20,7000
|% -0,63
|
|Frank
|17,6505
|17,7568
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6119
|4,6350
|% 0,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-5,55
|
|Altın Gr.
|970
|970
|2,27
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.511
|6.648
|62,00
|
|Yarım
|3.187
|3.252
|32,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.622
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,62
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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17:54
IHAAS, IZFAS, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
IHAAS, CANTE, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:39
EKIZ, ISGYO, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IHAAS, ARMDA, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
IZINV, ISKUR, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında