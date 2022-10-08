***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.233,49 % 0,01084757Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri250,29 % 0,00051878Bağımsız Denetim Ücreti9.749,1 % 0,02020718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.820,83 % 0,05559214Fon Yönetim Ücreti1.053.687,46 % 2,18400197Hisse Senedi Komisyonu39.654,37 % 0,08219251Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.141,62 % 0,02723893Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.898,49 % 0,00393504Türev Araçlar Komisyonu1.239,19 % 0,0025685Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.760,03 % 0,03888434TOPLAM GİDERLER1.170.434,87 % 2,42598698DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.245.719,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069302BIST