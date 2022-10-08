***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00899654Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,46 % 0,00019127Bağımsız Denetim Ücreti6.602,22 % 0,00786972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.027,02 % 0,11207836Fon Yönetim Ücreti313.772,29 % 0,3740104Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.535,42 % 0,00183019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.412,01 % 0,02075477TOPLAM GİDERLER441.056,98 % 0,52573125DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.894.000,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069303BIST