***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,01062088Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,52 % 0,00022448Bağımsız Denetim Ücreti6.598,59 % 0,00928549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.628,55 % 0,11627434Fon Yönetim Ücreti265.784,62 % 0,37401034Hisse Senedi Komisyonu91,37 % 0,00012858Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.533,05 % 0,0021573Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.558,12 % 0,02189328TOPLAM GİDERLER379.901,38 % 0,53459468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.063.442,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069304BIST