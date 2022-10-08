***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,0026267Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00021636Bağımsız Denetim Ücreti11.694,35 % 0,00406986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri192.419,23 % 0,06696566Fon Yönetim Ücreti4.298.727,74 % 1,49604151Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31,92 % 0,00001111Gecelik Ters Repo Komisyonu46,47 % 0,00001617Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.673,58 % 0,00267056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar41.069,11 % 0,01429286Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler62.255,31 % 0,02166607TOPLAM GİDERLER4.622.086,95 % 1,60857686DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ287.340.137,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069306BIST