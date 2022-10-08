***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,05987587Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,69 % 0,00128271Bağımsız Denetim Ücreti9.958,71 % 0,07900386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.963,93 % 0,05524585Fon Yönetim Ücreti188.581,19 % 1,49604142Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.302,53 % 0,01033316Gecelik Ters Repo Komisyonu667,68 % 0,0052968Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.832,06 % 0,03040028Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.590,89 % 0,01262076Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.544,26 % 0,02811712TOPLAM GİDERLER224.150,5 % 1,77821782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.605.345,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069307BIST