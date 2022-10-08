***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00268922Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri172,57 % 0,00006149Bağımsız Denetim Ücreti6.673,98 % 0,00237796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri391.720,32 % 0,13957106Fon Yönetim Ücreti314.909,39 % 0,11220311Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu154.618,36 % 0,05509096Vergiler ve Diğer Harcamalar1.569,26 % 0,00055913Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.707,8 % 0,01806733TOPLAM GİDERLER927.919,24 % 0,33062027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ280.660.121,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069308BIST