***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00427269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri343,62 % 0,00019452Bağımsız Denetim Ücreti10.144,43 % 0,00574278Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.000,83 % 0,08718021Fon Yönetim Ücreti1.654.102,08 % 0,93639088Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4,49 % 0,00000254Gecelik Ters Repo Komisyonu487,83 % 0,00027616Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.381,07 % 0,00304624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.320,49 % 0,00131363Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.404,92 % 0,0194767TOPLAM GİDERLER1.868.737,32 % 1,05789637DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.646.538,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069309BIST