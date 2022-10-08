***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00569317Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri314,45 % 0,00023719Bağımsız Denetim Ücreti7.635,99 % 0,00575987Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.907,28 % 0,05499436Fon Yönetim Ücreti2.381.451,26 % 1,79634161Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu619,24 % 0,0004671Gecelik Ters Repo Komisyonu9.728,6 % 0,00733834Vadeli Ters Repo Komisyonu115,76 % 0,00008732Borsa Para Piyasası Komisyonu1.524,15 % 0,00114967Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.013,85 % 0,00151906Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.338,81 % 0,02062181TOPLAM GİDERLER2.511.196,95 % 1,89420949DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ132.572.292,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069310BIST