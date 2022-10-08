***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.619,99 % 0,0133713Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00147913Bağımsız Denetim Ücreti13.785,52 % 0,03279905Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.936,84 % 0,15450029Fon Yönetim Ücreti628.789,79 % 1,49604148Hisse Senedi Komisyonu5.679,17 % 0,01351211Tahvil Bono Komisyonu182,11 % 0,00043328Gecelik Ters Repo Komisyonu2.899,95 % 0,00689968Vadeli Ters Repo Komisyonu191,84 % 0,00045643Borsa Para Piyasası Komisyonu11.023,93 % 0,02622857Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.995,71 % 0,00712751Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.523,88 % 0,02265959TOPLAM GİDERLER746.250,41 % 1,77550843DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.030.237,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069311BIST