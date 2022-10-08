***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,01152308Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri257,24 % 0,00039274Bağımsız Denetim Ücreti9.584,48 % 0,0146329Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.106,25 % 0,1223005Fon Yönetim Ücreti979.899,91 % 1,49604119Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu913,31 % 0,00139438Gecelik Ters Repo Komisyonu1.629,97 % 0,00248852Vadeli Ters Repo Komisyonu82,69 % 0,00012625Borsa Para Piyasası Komisyonu1.139,38 % 0,00173952Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.768,46 % 0,00269996Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.421,87 % 0,02049155TOPLAM GİDERLER1.096.351,12 % 1,67383058DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.499.527,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069312BIST