***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.157 % 0,00050018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.605,09 % 0,00072961Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.322,86 % 0,01019096Fon Yönetim Ücreti1.462.919,48 % 0,23177698Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu323,91 % 0,00005132Gecelik Ters Repo Komisyonu31.956,51 % 0,00506302Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.584,59 % 0,00040949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar323,43 % 0,00005124Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.889,63 % 0,00806268TOPLAM GİDERLER1.621.082,5 % 0,25683546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ631.175.493,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069313BIST