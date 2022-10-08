***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.461,64 % 0,00919283Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri158,23 % 0,0004202Bağımsız Denetim Ücreti9.253,39 % 0,02457355Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.276,63 % 0,16272789Fon Yönetim Ücreti281.673,71 % 0,74802038Hisse Senedi Komisyonu5.760,66 % 0,01529817Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.528,31 % 0,00405862Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.465,11 % 0,03575831TOPLAM GİDERLER376.577,68 % 1,00004994DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.655.887,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069316BIST