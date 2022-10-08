***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,47233439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,52 % 0,00973261Bağımsız Denetim Ücreti9.940,16 % 0,62206586Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.308,69 % 2,45997991Fon Yönetim Ücreti5.976,42 % 0,37401076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11,54 % 0,00072219Gecelik Ters Repo Komisyonu254,72 % 0,01594065Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu54,6 % 0,00341693Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,39 % 0,09521022Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.273,58 % 0,20486414TOPLAM GİDERLER68.044,18 % 4,25827764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.597.927,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069317BIST