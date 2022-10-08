***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00753551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,42 % 0,00029395Bağımsız Denetim Ücreti6.605,85 % 0,0065953Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.226,24 % 0,10106458Fon Yönetim Ücreti224.765,18 % 0,22440622Hisse Senedi Komisyonu4.608,29 % 0,00460093Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu275,08 % 0,00027464Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.538,32 % 0,00153586Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.150,8 % 0,02011862TOPLAM GİDERLER367.011,74 % 0,3664256DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.159.960,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069318BIST