***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.012 % 0,04125886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.651,84 % 0,0876861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.626,14 % 0,6225555Fon Yönetim Ücreti133.135,57 % 1,09597398Hisse Senedi Komisyonu1.797,19 % 0,01479449Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu995,52 % 0,00819514Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.987,64 % 0,25509071Vergiler ve Diğer Harcamalar23.351,87 % 0,19223294Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.472,13 % 0,08620673TOPLAM GİDERLER292.029,9 % 2,40399444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.147.694,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069322BIST