***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.772,02 % 0,04158502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri156,54 % 0,00083758Bağımsız Denetim Ücreti9.587,02 % 0,05129637Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.777,11 % 0,27703894Fon Yönetim Ücreti69.900,65 % 0,37401086Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu337,01 % 0,00180321Vergiler ve Diğer Harcamalar1.524,29 % 0,00815588Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.156,35 % 0,03829081TOPLAM GİDERLER148.210,99 % 0,79301867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.689.470,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069324BIST