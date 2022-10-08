***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.814,08 % 0,00061723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,85 % 0,00002217Bağımsız Denetim Ücreti9.452,03 % 0,00100343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri509.349,23 % 0,0540729Fon Yönetim Ücreti846.048,02 % 0,0898171Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.679,15 % 0,00017826Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler172.109,08 % 0,01827123TOPLAM GİDERLER1.544.660,44 % 0,16398232DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ941.967.659 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069327BIST