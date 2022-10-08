***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00082803Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri210,91 % 0,00002314Bağımsız Denetim Ücreti6.798,89 % 0,00074589Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri588.711,17 % 0,0645863Fon Yönetim Ücreti6.818.290,33 % 0,74802071Hisse Senedi Komisyonu14,42 % 0,00000158Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12,18 % 0,00000134Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.679,99 % 0,00018431Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler161.554,82 % 0,01772385TOPLAM GİDERLER7.584.820,27 % 0,83211514DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ911.510.909,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069328BIST