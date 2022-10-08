***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00230567Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,91 % 0,00009406Bağımsız Denetim Ücreti6.659,77 % 0,00203446Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri233.950,41 % 0,07146843Fon Yönetim Ücreti612.157,57 % 0,18700519Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.576,99 % 0,00048175Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.897,63 % 0,01860334TOPLAM GİDERLER923.097,84 % 0,2819929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ327.347.906,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069330BIST