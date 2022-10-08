***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,01404408Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri596,35 % 0,00110965Bağımsız Denetim Ücreti10.896,92 % 0,02027638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.818,85 % 0,15596546Fon Yönetim Ücreti402.000,74 % 0,74802063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu22,06 % 0,00004105Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.366,84 % 0,00440408Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.827,41 % 0,00526109Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.497,99 % 0,02511631TOPLAM GİDERLER523.574,72 % 0,97423873DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ53.741.932,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069332BIST