***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.581,87 % 0,00305261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri299,06 % 0,00016355Bağımsız Denetim Ücreti9.276,77 % 0,00507327Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.390,44 % 0,07951103Fon Yönetim Ücreti1.367.798,34 % 0,7480207Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.552 % 0,00084876Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler34.122,75 % 0,01866103TOPLAM GİDERLER1.564.021,23 % 0,85533095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.855.679,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069333BIST