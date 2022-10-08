***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.582,14 % 0,00153887Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri308,19 % 0,00008496Bağımsız Denetim Ücreti9.332,45 % 0,00257275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.895,8 % 0,03884178Fon Yönetim Ücreti353.533,14 % 0,09746109Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.582,83 % 0,00043635Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler67.212,54 % 0,01852898TOPLAM GİDERLER578.447,09 % 0,15946478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ362.742.860,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069334BIST