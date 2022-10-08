***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri197,48 % 0,00098508Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti529,56 % 0,00264158Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri627,13 % 0,00312829Fon Yönetim Ücreti659,14 % 0,00328796Hisse Senedi Komisyonu3.259,95 % 0,01626147Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21,81 % 0,00010879TOPLAM GİDERLER5.295,07 % 0,02641318DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.047.075,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069339BIST