***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.884,8 % 0,07838177Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.067,22 % 0,21072669Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.580,54 % 0,23207375Fon Yönetim Ücreti8.168,32 % 0,33968983Hisse Senedi Komisyonu90,5 % 0,00376356Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,56 % 0,00010646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.997,77 % 0,16625228Vergiler ve Diğer Harcamalar1.439,9 % 0,05988005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler134,91 % 0,0056104TOPLAM GİDERLER26.366,52 % 1,09648478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.404.640,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069340BIST