***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.487,62 % 0,00175238Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri188,14 % 0,00003144Bağımsız Denetim Ücreti7.121,41 % 0,00118992Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri379.026,49 % 0,06333176Fon Yönetim Ücreti1.784.064,07 % 0,29810034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.618,12 % 0,00027037Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler114.847,82 % 0,01918999TOPLAM GİDERLER2.297.353,67 % 0,3838662DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ598.477.710,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069341BIST