***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni ri1.884,8 % 0,05475585Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.753 % 0,167132Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.643 % 0,33824403Fon Yönetim Ücreti11.693,09 % 0,33969921Hisse Senedi Komisyonu126,53 % 0,00367586Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14,85 % 0,00043141Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu120,67 % 0,00350562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.065,7 % 0,14716506Vergiler ve Diğer Harcamalar1.405,07 % 0,04081908Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler249,77 % 0,00725614TOPLAM GİDERLER37.956,48 % 1,10268426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.442.189,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069343BIST