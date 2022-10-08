***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.233,49 % 0,0115097Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri268,35 % 0,00059017Bağımsız Denetim Ücreti9.705,11 % 0,02134387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.028,37 % 0,04844568Fon Yönetim Ücreti645.494,3 % 1,41959708Hisse Senedi Komisyonu12.008,76 % 0,02641015Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.584,22 % 0,0100818Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.871,22 % 0,00411526Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler62.143,39 % 0,13666825TOPLAM GİDERLER763.337,21 % 1,67876196DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.470.247 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069344BIST