***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.844,52 % 0,00129408Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri176,98 % 0,00004728Bağımsız Denetim Ücreti9.336,68 % 0,00249404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri270.041,14 % 0,07213426Fon Yönetim Ücreti2.800.283,98 % 0,74802085Hisse Senedi Komisyonu14,43 % 0,00000385Tahvil Bono Komisyonu71,65 % 0,00001914Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.403,7 % 0,00064208Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.943,02 % 0,02215601TOPLAM GİDERLER3.170.116,1 % 0,8468116DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ374.359.078,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069346BIST