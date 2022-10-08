***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri13.925,98 % 0,08477301Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri166,36 % 0,0010127Bağımsız Denetim Ücreti9.926,96 % 0,06042937Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.005,14 % 0,05481789Fon Yönetim Ücreti245.760,47 % 1,49604221Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.067,95 % 0,00650104Gecelik Ters Repo Komisyonu1.396,46 % 0,00850081Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.399,12 % 0,038954Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.578,74 % 0,00961042Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.078,35 % 0,05526355TOPLAM GİDERLER298.305,53 % 1,81590499DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.427.375,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069347BIST