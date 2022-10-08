***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2022 3.DÖNEMGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00441753Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri165,22 % 0,0000967Bağımsız Denetim Ücreti13.689,96 % 0,00801263Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri140.473,97 % 0,08221834Fon Yönetim Ücreti958.521,86 % 0,56101554Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.516,8 % 0,00322894Vergiler ve Diğer Harcamalar1.550,08 % 0,00090725Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.991,6 % 0,01872444TOPLAM GİDERLER1.159.457,05 % 0,67862138DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ170.854.778,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069348BIST