***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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fon gider bilgileri 2022-3.dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.233,49 % 0,01689669
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
621,68 % 0,00200714
Bağımsız Denetim Ücreti
11.343,78 % 0,03662418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.842,72 % 0,0640636
Fon Yönetim Ücreti
253.673 % 0,81900095
Hisse Senedi Komisyonu
0
10:473.578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -4,03
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.570
10:4718,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
10:4718,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
10:47994,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,80
|Açılış
|: 994,89
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ERCB
|46,72
|38.681.291
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|1.476.449
|% 9,98
|
|HUNER
|6,25
|125.198.058
|% 9,84
|
|YAYLA
|4,72
|33.301.425
|% 8,51
|
|TUCLK
|18,88
|28.981.639
|% 7,76
|
|KIMMR
|6,48
|665.289
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|61.755.702
|% -9,96
|
|MARTI
|4,07
|34.447.327
|% -9,56
|
|BMSCH
|12,24
|47.914.419
|% -7,90
|
|KUYAS
|10,03
|14.155.331
|% -7,73
|
|THYAO
|85,90
|1.129.789.928
|% -0,29
|
|SASA
|88,10
|987.719.944
|% 2,74
|
|SAHOL
|28,78
|522.057.474
|% -0,76
|
|ASELS
|32,52
|462.301.577
|% -0,79
|
|EREGL
|30,36
|404.455.708
|% -0,65
|
|EKGYO
|4,35
|399.391.378
|% 0,69
|
|ODAS
|7,84
|356.978.680
|% 4,12
|
|AKFGY
|3,94
|156.522.647
|% 3,41
|
|HALKB
|7,30
|269.988.194
|% 1,39
|
|YKBNK
|8,08
|287.760.940
|% 0,37
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5825
|18,5844
|% 0,04
|
|Euro
|18,0306
|18,0425
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,4370
|20,5395
|% -0,22
|
|Frank
|18,5185
|18,6301
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,01
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-2,41
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.702
|6.766
|-15,00
|
|Yarım
|3.265
|3.308
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,41
|19,43
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-0,94
|
Seans Raporu
10:47
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