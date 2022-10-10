***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.233,49 % 0,01689669Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri621,68 % 0,00200714Bağımsız Denetim Ücreti11.343,78 % 0,03662418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.842,72 % 0,0640636Fon Yönetim Ücreti253.673 % 0,81900095Hisse Senedi Komisyonu