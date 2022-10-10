Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 15:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bilgileri 2022-3.dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.233,49 % 0,01689669
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
621,68 % 0,00200714
Bağımsız Denetim Ücreti
11.343,78 % 0,03662418
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.842,72 % 0,0640636
Fon Yönetim Ücreti
253.673 % 0,81900095
Hisse Senedi Komisyonu
0
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:473.578
Değişim :  -0,11% |  -4,03
Açılış :  3.590  
Önceki Kapanış :  3.582  
En Yüksek
3.594 En Düşük
3.570
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 46,72 38.681.291 % 9,98  
COSMO 57,30 1.476.449 % 9,98  
HUNER 6,25 125.198.058 % 9,84  
YAYLA 4,72 33.301.425 % 8,51  
TUCLK 18,88 28.981.639 % 7,76  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5825 18,5844 % 0,04  
Euro 18,0306 18,0425 % 0,07  
Sterlin 20,4370 20,5395 % -0,22  
Frank 18,5185 18,6301 % 0,07  
Riyal 4,9280 4,9527 % -0,01  
daha fazla
10:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 -2,41  
Altın Gr. 995 995 -1,61  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.702 6.766 -15,00  
Yarım 3.265 3.308 -7,00  
Çeyrek 1.636 1.655 -2,00  
Gümüş.Ons 19,41 19,43 -0,20  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,13  
B. Petrol 95,25 95,25 -0,94  
Seans Raporu 10:47
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru