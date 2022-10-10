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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.10.2022 16:41
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

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Açıklama

fon gider bilgileri 2022-3.dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.320,6 % 0,13607042
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.851,62 % 0,19880804
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.818,16 % 1,01699014
Fon Yönetim Ücreti
12.871,68 % 0,52745134
Hisse Senedi Komisyonu
94,18 % 0,00385928
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler15:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 46,72 48.320.141 % 9,98  
COSMO 57,30 3.157.975 % 9,98  
PINSU 5,55 18.623.028 % 9,90  
KRONT 57,80 31.120.911 % 9,89  
YAYLA 4,78 64.680.878 % 9,89  
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15:23 Alış Satış %  
Dolar 18,5789 18,5875 % 0,06  
Euro 18,0878 18,0990 % 0,39  
Sterlin 20,5595 20,6626 % 0,38  
Frank 18,5902 18,7022 % 0,46  
Riyal 4,9309 4,9556 % 0,05  
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15:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.671 2,73  
Altın Gr. 999 999 2,17  
Cumhuriyet 6.690 6.792 -21,00  
Tam 6.726 6.776 -5,00  
Yarım 3.278 3.313 -2,00  
Çeyrek 1.642 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,49 19,51 -0,12  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,11  
B. Petrol 94,87 94,87 -1,32  
Seans Raporu 15:23
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