***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.660,95 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.052,55 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri125.579,3 % 0,02Fon Yönetim Ücreti513.773,24 % 0,06Hisse Senedi Komisyonu137.879,92 % 0,02Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu338.443,14 % 0,04Vadeli Ters Repo Komisyonu29.189,29 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,69 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar612,96 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler239.111,62 % 0,03TOPLAM GİDERLER1.398.347,66 % 1,83DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ831.024.430,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069741BIST