***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.381,84 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri171,01 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.332,19 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.025,93 % 0,07Fon Yönetim Ücreti9.880.874,57 % 2,43Hisse Senedi Komisyonu821.894,04 % 0,2Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu293.703,61 % 0,07Vadeli Ters Repo Komisyonu9.575,24 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu86.655,92 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.583,22 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.315.547,3 % 0,32Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.928,77 % 0,02TOPLAM GİDERLER12.861.648,73 % 3,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ406.487.376,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069742BIST