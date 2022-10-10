***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.233,49 % 0,00732306Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri336,37 % 0,00047067Bağımsız Denetim Ücreti10.093,77 % 0,0141239Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.697,72 % 0,04575291Fon Yönetim Ücreti1.014.529,47 % 1,41959966Hisse Senedi Komisyonu25.170,6 % 0,03522044Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.848,56 % 0,01238152Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.107,16 % 0,00294848Türev Araçlar Komisyonu1.259,27 % 0,00176206Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.884,62 % 0,12717203TOPLAM GİDERLER1.191.161,03 % 1,66675473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.465.885,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069960BIST