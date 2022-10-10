***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00119386Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri326,42 % 0,00005163Bağımsız Denetim Ücreti6.733,48 % 0,00106509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri543.999,76 % 0,0860492Fon Yönetim Ücreti1.656.861,2 % 0,26208024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu963,48 % 0,0001524Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.046.348,61 % 0,16551012Vergiler ve Diğer Harcamalar44.285,7 % 0,00700506Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler230.920,78 % 0,03652676TOPLAM GİDERLER3.537.986,99 % 0,55963437DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ632.196.160,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069961BIST