***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00442214Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,44 % 0,00009459Bağımsız Denetim Ücreti6.614,5 % 0,00387546Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.127,75 % 0,08327319Fon Yönetim Ücreti512.542,1 % 0,30030038Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.543,71 % 0,00090447Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.234 % 0,01830012TOPLAM GİDERLER701.771,06 % 0,41117035DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ170.676.473,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069965BIST