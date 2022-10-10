***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,00114106Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri192,92 % 0,00002917Bağımsız Denetim Ücreti9.402,7 % 0,00142153Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri434.457,65 % 0,0656825Fon Yönetim Ücreti1.137.630,9 % 0,17199017Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.049,37 % 0,00257757Vergiler ve Diğer Harcamalar1.745,21 % 0,00026385Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler122.636,05 % 0,01854046TOPLAM GİDERLER1.730.662,36 % 0,26164629DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ661.451.126,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069977BIST