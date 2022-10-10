***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.082,86 % 0,00924858Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,11 % 0,00024192Bağımsız Denetim Ücreti9.543,68 % 0,01451053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.858,17 % 0,11989861Fon Yönetim Ücreti245.989,32 % 0,37401042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.613,45 % 0,00245314Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.091,7 % 0,02294593TOPLAM GİDERLER357.338,29 % 0,54330914DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.770.712,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069985BIST