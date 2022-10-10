***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.184,02 % 0,01107138Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,85 % 0,00017487Bağımsız Denetim Ücreti10.448,23 % 0,01135861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri96.754,56 % 0,105185Fon Yönetim Ücreti206.420,3 % 0,22440616Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.536,78 % 0,00167068Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.804,67 % 0,02044316TOPLAM GİDERLER344.309,41 % 0,37430986DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.985.128,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069998BIST