***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.581,54 % 0,00252117Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri168,47 % 0,0000761Bağımsız Denetim Ücreti9.286,15 % 0,00419453Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.631,06 % 0,07526681Fon Yönetim Ücreti1.656.021,85 % 0,74802074Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.558,64 % 0,00070403Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler40.887,71 % 0,01846887TOPLAM GİDERLER1.880.135,42 % 0,84925225DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ221.387.157,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070008BIST