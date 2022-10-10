***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.547,56 % 0,0083798Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,81 % 0,00017854Bağımsız Denetim Ücreti6.604,4 % 0,00733264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.948,51 % 0,10208726Fon Yönetim Ücreti673.731,39 % 0,74802071Hisse Senedi Komisyonu14,43 % 0,00001602Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.947,37 % 0,0021621Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.146,76 % 0,02014772TOPLAM GİDERLER800.101,23 % 0,88832478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.068.547,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070024BIST