***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.312,9 % 0,08402409Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.925,15 % 0,1249151Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.178,23 % 0,58786248Fon Yönetim Ücreti17.498,04 % 0,44379753Hisse Senedi Komisyonu135,32 % 0,00343208Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,23 % 0,00041164Vadeli Ters Repo Komis % 0,14304765Vergiler ve Diğer Harcamalar4.966,98 % 0,12597602Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler589,48 % 0,0149508TOPLAM GİDERLER60.407,12 % 1,53208762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.942.798 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070044BIST