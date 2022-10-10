***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri12.426,52 % 0,34283423Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri180,75 % 0,0049867Bağımsız Denetim Ücreti7.504,18 % 0,2070322Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.121,73 % 2,34841635Fon Yönetim Ücreti46.670,13 % 1,28757835Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,41 % 0,00012167Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9.977,38 % 0,27526511Vergiler ve Diğer Harcamalar9.410,41 % 0,25962302Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler841,9 % 0,02322711TOPLAM GİDERLER172.137,41 % 4,74908473DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.624.643,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070070BIST