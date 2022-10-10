***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 16:42
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bilgileri 2022-3.dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.426,52 % 0,34283423
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
180,75 % 0,0049867
Bağımsız Denetim Ücreti
7.504,18 % 0,2070322
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.121,73 % 2,34841635
Fon Yönetim Ücreti
46.670,13 % 1,28757835
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4,41 % 0,00012167
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.977,38 % 0,27526511
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.410,41 % 0,25962302
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
841,9 % 0,02322711
TOPLAM GİDERLER
172.137,41 % 4,74908473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.624.643,9 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070070
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.000,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,62
|Açılış
|: 1.000,31
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,5929
|% 0,09
|
|Euro
|18,0453
|18,0612
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,5288
|20,6318
|% 0,23
|
|Frank
|18,5941
|18,7061
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.745
|6.811
|30,00
|
|Yarım
|3.287
|3.330
|15,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,14
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-2,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR