***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.550,21 % 0,02592032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri232,93 % 0,00092174Bağımsız Denetim Ücreti10.289,57 % 0,04071763Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.181,77 % 0,05216257Fon Yönetim Ücreti501.120,77 % 1,98302238Hisse Senedi Komisyonu10.340,76 % 0,04092019Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.863,15 % 0,01132998Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.711,85 % 0,00677409Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.202,42 % 0,04037276TOPLAM GİDERLER556.493,43 % 2,20214167DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.270.555,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070079BIST