***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.518,44 % 0,00097564Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri321,27 % 0,0000568Bağımsız Denetim Ücreti9.200,09 % 0,00162654Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri356.382,3 % 0,06300686Fon Yönetim Ücreti2.538.591,76 % 0,44881215Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.618,1 % 0,00028607Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.914,53 % 0,01837164TOPLAM GİDERLER3.015.546,49 % 0,53313571DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ565.624.557,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070080BIST