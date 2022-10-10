***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileri 2022-3.dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri10.184,02 % 0,02281255Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri639,22 % 0,00143187Bağımsız Denetim Ücreti4.466,06 % 0,01000413Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.100,91 % 0,04054665Fon Yönetim Ücreti444.683,51 % 0,99610607Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu278,86 % 0,00062466Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu190,94 % 0,00042771Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.846,88 % 0,00637711Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.094,99 % 0,01589302TOPLAM GİDERLER488.485,39 % 1,09422376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.642.184,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070142BIST